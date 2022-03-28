Які російські компанії продовжують працювати в Україні заробляючи тут мільйони

Україні і Росія доволі тісно пов’язані між собою. За останні кілька десятиліть в Україні сформувалося мінімум 17 000 компаній, де хоча б один співвласник громадянин Росії або Білорусі. Є й підприємства, які повністю належать росіянам. Зараз коли в країні триває війна, це питання поступово починають вирішувати. Деякі компанії, з повністю російським керівництвом будуть конфісковувати. Інші ж можуть продовжити працювати за умови, що сплачуватимуть додаткові податки. Ну і звісно ж, якщо українці не почнуть бойкотувати їхній продукт. Наразі, таких компаній та брендів є чимало. Серед них і доволі імениті.





“БНК-Україна”

Належить “Білоруській нафтовій компанії” та обслуговує чимало українських дрібних АЗС. Їх річна виручка в Україні становить понад 30 мільярдів гривень.

“Вента.ЛТД”

Один з найбільших дистриб’юторів медичних препаратів в Україні. Входить в трійку лідерів у нашій державі. Серед співзасновників російська компанія “Катрен”.

“ Белферт Україна”

Компанія належить білорусам та займається нафтопродуктами.

“ Брокард-Україна”

Відома мережа косметики та парфумерії. Їхні магазини є у кожному великому місті. Компанія зареєстрована в офшорах, але її власниця мешканка Москви Тетяна Володіна.

“ Ніссан Мотор Україн а ”

Серед власників є громадяни Росії.

“ Ермак Голд”

Виробник напівфабрикатів, серед яких відомі “Сибірські пельмені”, “Домашні” та “Богатирські”. Серед співвласників кілька росіян.

“ Ормі Україна”

Це всім відомі чаї “Жокей”, “Принцеса Гіта”, “Тесс” та інші марки. Компанія належить громадянці Білорусії Тетяні Вахляєві.

І це ще далеко не весь перелік. Ми назвали компанії, які заробляють в Україні мільярди та мільйони гривень. Також, серед російських компаній всім відомий “Спортмастер”, бренд “Агуша”, та чимало інших брендів. Впевнені, згодом українці матимуть повний перелік російських та білоруських підприємств.

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