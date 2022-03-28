Общая мобилизация касается и женщин: кому может прийти повестка?

24 февраля, когда началась война и было объявлено военное положение, Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ “Об общей мобилизации”. С этого момента в течение следующих 90 дней в Украине будут приходить повестки всем, кто может быть полезен в борьбе против оккупанта. Позвать в военкомат могут не только мужчин, но и женщин. Кто именно в Украине считается военнообязанным, рассказываем.





Кто из женщин может получить повестку?

К военкоматам могут призвать стоящих на учете женщин, которые имеют соответствующую профессию. В первую очередь, это военнослужащие и медики. Но стоит заметить, что сейчас совершенно не наблюдается нехватки силы, поэтому украинкам не стоит беспокоиться. Пока еще есть большой резерв с мужчин. Также в Украине наблюдается аншлаг из добровольцев. Поэтому потребности отправлять кому-то повестку, как таковой даже нет. Хотя, если война затянется, то нужно быть готовым ко всякому.



Среди профессий, которые могут оказаться полезными на войне (и в лице женщин в том числе): водолазы, радиоэлектрики, картографы, водители гусеничных тракторов, пищевая промышленность, финансово-экономическая деятельность.

Заметим, что с начала войны, ни одну женщину еще не вызывали в военкомат, разве что некоторые приходили по собственному желанию.

В рядах Вооруженных Сил Украины сейчас находятся более 50 тысяч женщин

В Украине достаточно много военнослужащих женщин. В ВСУ числится около 55 тысяч. На учете состоят еще более 10 000 женщин.

Всем им нужно оставаться в стране, пока продолжается мобилизация. Общая мобилизация может быть отменена только при отмене военного положения. Или в зависимости от напряженности ситуации в государстве.

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