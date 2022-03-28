Загальна мобілізація стосується і жінок: кому може прийти повістка?

24 лютого коли почалася війна та було оголошено воєнний стан, Президент України Володимир Зеленський видав Указ “Про загальну мобілізацію”. Від того моменту протягом наступних 90 днів в Україні приходитимуть повістки всім, хто може бути корисним у боротьбі проти окупанта. Покликати у військкомат можуть не лише чоловіків, а й жінок. Хто саме в Україні вважається військовозобов’язаним, розповідаємо.





Хто з жінок може отримати повістку?

До військкоматів можуть призвати тих жінок, які стоять на обліку, адже мають відповідну професію. В першу чергу це військовослужбовці та медики. Але варто зауважити, що зараз абсолютно не спостерігається браку сили, тому українкам не варто хвилюватися. Наразі, ще є великий резерв з чоловіків. Також, в Україні спостерігається аншлаг з добровольців. Тому потреби відправляти комусь повістку, як такої навіть немає. Хоча, якщо війна затягнеться то потрібно бути готовим до всякого.

Серед професій, які можуть бути корисними на війна (й в обличчі жінок в тому числі): водолази, радіоелектрики, картографи, водії гусеничних тракторів, харчова промисловість, фінансово-економічна діяльність.

Зауважимо, що відколи почалася війна, жодну жінку ще не викликали у військкомат, хіба що деякі приходили за власним бажанням.

В рядах Збройних Сил України зараз перебуває понад 50 тисяч жінок

В Україні є досить багато військовослужбовців жінок. В ЗСУ лічиться близько 55 тисяч. На обліку стоїть ще понад 10 000 жінок.

Всім їм потрібно залишатися в країні допоки триває мобілізація. Загальна мобілізація може бути скасована лише, якщо скасують воєнний стан. Або ж в залежності від напруженості ситуації.

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