Цены с сюрпризом и длинные очереди: как живется временным переселенцам на Буковеле

С тех пор, как началась война, почти 10 миллионов украинцев покинули свои дома и стали беженцами или временными переселенцами. Три миллиона отправились за границу, остальные осели в других украинских регионах, преимущественно на Западе. Многие граждане разместились и на горнолыжном курорте Буковель. Если интересоваться свободным жильем, то, например, во Львове его уже нет, а вот в Буковеле довольно много. Но стоит ли ехать туда, чтобы переждать войну? И сколько будет стоить такой временный дом?





Цены в Буковеле живут своей жизнью

Переселенцев размещают в отелях на тех условиях, что и всегда. То есть никакого бесплатного жилья никто никому не предоставляет. Хочешь поселиться, бронируй номер и заселяйся. Сейчас средняя цена за номер на двоих сроком на один месяц составляет 30 000-40 000 грн. Некоторые гостиницы предлагают завтрак. Так как большинство гостиничных номеров не предусматривают кухни, то питаться приходится либо в заведениях, либо в самом отеле, но за дополнительную оплату.

Цены на продукты

В самом Буковеле нет много магазинов или тем более супермаркетов. За широким ассортиментом нужно ехать где-нибудь в окрестные села, или даже в Яремче. В тех магазинах, которые есть на месте, можно купить все необходимые базовые продукты, но цену вы узнаете только на кассе. Дело в том, что ценников нет. В некоторых магазинах висит объявление, что цены написаны на товарах, но это не так. Поэтому финальная сумма в чеке всегда будет для вас сюрпризом. В целом, украинцы отметили, что цены примерно такие же, как и в столице. За исключением кофе, который стоит по 60-80 грн за порцию. Мол в Киеве он не такой дорогой.

Инфраструктура

На весь курорт есть только одна “Новая почта” и она здесь пользуется бешеной популярностью. Каждый день перед отделением стоит несколькочасовая очередь. Нет здесь зоомагазинов, поэтому тем, кто едет с животными, нужно заблаговременно позаботиться о корме. Что касается цен на горючее и его наличия, то ситуация такая же, как и повсюду в Украине.

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