Ціни з сюрпризом та довгі черги: як живеться тимчасовим переселенцям на Буковелі

Відколи почалася війна, майже 10 мільйонів українців покинули свої домівки та стали біженцями або ж тимчасовими переселенцями. Три мільйони вирушили закордон, решту осіли в інших українських регіонах, переважно на Заході. Чимало громадян розмістилися й на гірськолижному курорті Буковель. Якщо цікавитися вільним житлом, то наприклад, у Львові його вже немає, а от в Буковелі досить таки багато. Але чи варто туди їхати, щоб перечекати війну? Та скільки коштуватиме така тимчасова домівка?





Ціни в Буковелі живуть своїм життям

Переселенців розміщують у готелях на тих умовах, що й завжди. Тобто ніякого безкоштовного житла ніхто нікому не надає. Хочеш поселитися, бронюй номер і заселяйся. Наразі, середня ціна за номер на двох, терміном на один місяць становить 30 000-40 000 грн. Деякі готелі за цю ціну пропонують сніданок. Так як більшість готельних номерів не передбачають кухні, то харчуватися доводиться або ж у закладах, або ж у самому готелі, але за додаткову оплату.

Ціни на продукти

В самому Буковелі немає багато магазинів, чи тим паче супермаркетів. За широким асортиментом треба їхати десь у навколишні села, чи навіть у Яремче. В тих магазинах, що є на місці, в принципі можна купити всі необхідні базові продукти, але ціну ви дізнаєтеся лише на касі. Річ у тім, що цінників немає. В деяких магазинах висить оголошення, що ціни написані на товарах, але це не так. Тому фінальна сума в чеку завжди буде для вас сюрпризом. А загалом, українці відмітили, що ціни приблизно такі ж, як і в столиці. За винятком кави, яка коштує по 60-80 грн за порцію. Мовляв в Києві вона не така дорога.

Інфраструктура

На весь курорт є лише одна “Нова пошта” і вона тут користується шаленою популярністю. Щодня перед відділенням стоїть кількагодинна черга. Немає тут зоомагазинів, тому тим хто їде з тваринами, треба завчасно подбати про корм. Щодо цін на пальне і його наявності, то ситуація така ж, як і повсюди в Україні.

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