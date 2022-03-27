Врачи рассказали, как нужно откорректировать свой ежедневный рацион во время войны

Во время войны организм испытывает очень много стресса. Нервное напряжение, плохой сон, все это негативно отражается и на нашем аппетите. Кое-кто совсем не может ничего есть, у других вообще нет возможности полноценно питаться из-за нехватки продуктов или постоянных воздушных тревог и пребывания в укрытии. Врачи рассказали, как можно помочь организму, и в каких продуктах при таких условиях он нуждается больше всего.





Есть пять важных рекомендаций

Врачи сформировали несколько важных рекомендаций, которые настойчиво просят соблюдать всех, кто имеет такую ​​возможность.

Регулярные приёмы пищи. Если у вас нет возможности питаться трижды в день, примерно в одно и то же время, ничего страшного. Старайтесь перекусывать время от времени, есть нерегулярно, но не переедать. Главное не наедаться один раз в день на полностью голодный желудок, пренебрегая при этом перекусами.

Сложные углеводы. Они необходимы, чтобы предотвратить прыжки сахара и как следствие немного уменьшить эмоциональные качели от которых всех так штормит в последнее время. Речь о бананах, свекле, моркови, кукурузе и разных кашах.

Обязательно белок. Он снабжает энергией, которая так быстро нас покидает на фоне стресса и недосыпаний. Белок есть в бобовых (фасоль, горох, чечевица), яйцах, молоке, мясе.

Следите за количеством выпитой воды. Пейте много воды, особенно если вы живете вблизи зон боевых действий. Воздух в большинстве регионов Украины очень загрязнен, поэтому нужно много пить, чтобы выводить из организма токсины. Кроме этого, прислушайтесь к своему самочувствию после очередной чашки кофе. В эти дни большинство им злоупотребляют. Этого не стоит делать, ведь кофеин ускоряет сердцебиение и повышает уровень тревожности.

Минимизируйте сигареты и алкоголь. Некоторые таким образом расслабляются, но алкоголь наоборот провоцирует стресс.

А еще по возможности ешьте квашеную капусту, шпинат, и продукты, содержащие магний и витамины группы В. Они хорошо влияют на нервную систему.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿