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Лікарі розповіли, як потрібно відкоригувати свій щоденний раціон під час війни
Під час війни організм переживає дуже багато стресу. Нервове напруження, поганий сон, все це негативно відображається й на нашому апетиті. Дехто зовсім не може нічого їсти, в інших взагалі немає можливості повноцінно харчуватися через брак продуктів, або постійні повітряні тривоги та перебування в укритті. Лікарі розповіли, як можна допомогти організму, та в яких продуктах при таких умовах він має найбільшу потребу.
Є п’ять важливих рекомендацій
Лікарі сформували кілька важливих рекомендацій, яких наполегливо просять дотримуватись всіх, хто має таку можливість.
- Регулярні прийоми їжі. Якщо у вас немає можливості харчуватися тричі на день, приблизно в один і той самий час, нічого страшного. Старайтесь перекушувати час від часу, їсти нерегулярно, але не переїдати. Головне на наїдатися один раз за день на повністю голодний шлунок, нехтуючи при цьому перекусами.
- Складні вуглеводи. Вони необхідні, щоб попередити стрибки цукру і як наслідок трохи зменшити емоційні качелі від яких всіх так штормить останнім часом. Мова про банани, буряк, моркву, кукурудзу та різні каші.
- Обов’язково білок. Він забезпечує енергією, яка так швидко нас покидає на фоні стресу і недосипань. Білок є в бобових (квасоля, горох, сочевиця), яйцях, молоці, м’ясі.
- Слідкуйте за кількістю випитої води. Пийте багато води, а особливо якщо ви живете поблизу зон бойових дій. Повітря в більшості регіонів України дуже забруднене, тому треба багато пити, щоб виводити з організму токсини. Крім цього, прислухайтесь до свого самопочуття після чергової чашки кави. В ці дні, більшість нею зловживають. Цього не варто робити, адже кофеїн пришвидшує серцебиття і підвищує рівень тривожності.
- Мінімізуйте сигарети та алкоголь. Дехто таким чином розслабляється, але алкоголь навпаки провокує стрес.
А ще при можливості їжте квашену капусту, шпинат, і продукти, які містять магній та вітаміни групи. Вони гарно впливають на нервову систему.