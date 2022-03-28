Лікарі розповіли, як потрібно відкоригувати свій щоденний раціон під час війни

Під час війни організм переживає дуже багато стресу. Нервове напруження, поганий сон, все це негативно відображається й на нашому апетиті. Дехто зовсім не може нічого їсти, в інших взагалі немає можливості повноцінно харчуватися через брак продуктів, або постійні повітряні тривоги та перебування в укритті. Лікарі розповіли, як можна допомогти організму, та в яких продуктах при таких умовах він має найбільшу потребу.





Є п’ять важливих рекомендацій

Лікарі сформували кілька важливих рекомендацій, яких наполегливо просять дотримуватись всіх, хто має таку можливість.

Регулярні прийоми їжі. Якщо у вас немає можливості харчуватися тричі на день, приблизно в один і той самий час, нічого страшного. Старайтесь перекушувати час від часу, їсти нерегулярно, але не переїдати. Головне на наїдатися один раз за день на повністю голодний шлунок, нехтуючи при цьому перекусами.

Складні вуглеводи. Вони необхідні, щоб попередити стрибки цукру і як наслідок трохи зменшити емоційні качелі від яких всіх так штормить останнім часом. Мова про банани, буряк, моркву, кукурудзу та різні каші.

Обов’язково білок. Він забезпечує енергією, яка так швидко нас покидає на фоні стресу і недосипань. Білок є в бобових ( квасоля, горох, сочевиця), яйцях, молоці, м’ясі.

Слідкуйте за кількістю випитої води. Пийте багато води, а особливо якщо ви живете поблизу зон бойових дій. Повітря в більшості регіонів України дуже забруднене, тому треба багато пити, щоб виводити з організму токсини. Крім цього, прислухайтесь до свого самопочуття після чергової чашки кави. В ці дні, більшість нею зловживають. Цього не варто робити, адже кофеїн пришвидшує серцебиття і підвищує рівень тривожності.

Мінімізуйте сигарети та алкоголь. Дехто таким чином розслабляється, але алкоголь навпаки провокує стрес.

А ще при можливості їжте квашену капусту, шпинат, і продукти, які містять магній та вітаміни групи. Вони гарно впливають на нервову систему.

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