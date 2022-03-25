Що українці найчастіше замовляють в інтернеті під час війни

Вже місяць триває війна України з Росією. Попри воєнний стан починають працювати магазини, служби доставки, актуальності набирають й онлайн-покупки. В перші дні війни українці взагалі нічого не замовляли. В день Нова пошта доставляла близько 50 тисяч посилок, тоді як до війни це було більше мільйону. Зараз, вже доставляють понад 350 тисяч посилок в день. Тобто українці поступово оживляються, а відтак продавці, які торгують онлайн мають всі умови, щоб повернутися до роботи.





Що замовляють найчастіше?

Звісно, число затребуваних категорій товарів сильно зменшилось. Зараз людей цікавить лише наступне:

Одяг. Причому в топі спортивне вбрання, білизна, дитячий одяг, весняні речі, адже багато хто покидав домівку в зимовому вбранні і зараз залишився буквально без нічого. Взуття. На другому місці взуття, причому у 80% це кросівки. Автозапчастини і автотовари на другому місці. Зауважимо, що багато деталей є дефіцитними і ціни на цю категорію товару зросли. Медикаменти. В аптеках спостерігається дефіцит понад 70% препаратів, тому люди замовляють їх онлайн з інших міст. Продукти харчування. Косметика. Сюди більше входять доглядові засоби, засоби для гігієни, рідше декоративна косметика. Зоотовари. Закривають перелік назатребуванішого, товари для тварин.

Нова пошта працює без вихідних

Наразі, Нова пошта працює у всіх містах, де це можливо. Відділення працюють без вихідних. На сайті перевізника можна знайти інформацію й про понад 200 інтернет-магазинів, які зараз працюють і зокрема співпрацюють з Новою поштою. Також, відомо, що зараз в відділеннях Нової пошти зберігається понад 2 мільйони посилок, які люди не забирають. Наразі їх зберігання безкоштовне.

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