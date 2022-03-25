Що українці найчастіше замовляють в інтернеті під час війни
Вже місяць триває війна України з Росією. Попри воєнний стан починають працювати магазини, служби доставки, актуальності набирають й онлайн-покупки. В перші дні війни українці взагалі нічого не замовляли. В день Нова пошта доставляла близько 50 тисяч посилок, тоді як до війни це було більше мільйону. Зараз, вже доставляють понад 350 тисяч посилок в день. Тобто українці поступово оживляються, а відтак продавці, які торгують онлайн мають всі умови, щоб повернутися до роботи.
Що замовляють найчастіше?
Звісно, число затребуваних категорій товарів сильно зменшилось. Зараз людей цікавить лише наступне:
- Одяг. Причому в топі спортивне вбрання, білизна, дитячий одяг, весняні речі, адже багато хто покидав домівку в зимовому вбранні і зараз залишився буквально без нічого.
- Взуття. На другому місці взуття, причому у 80% це кросівки.
- Автозапчастини і автотовари на другому місці. Зауважимо, що багато деталей є дефіцитними і ціни на цю категорію товару зросли.
- Медикаменти. В аптеках спостерігається дефіцит понад 70% препаратів, тому люди замовляють їх онлайн з інших міст.
- Продукти харчування.
- Косметика. Сюди більше входять доглядові засоби, засоби для гігієни, рідше декоративна косметика.
- Зоотовари. Закривають перелік назатребуванішого, товари для тварин.
Нова пошта працює без вихідних
Наразі, Нова пошта працює у всіх містах, де це можливо. Відділення працюють без вихідних. На сайті перевізника можна знайти інформацію й про понад 200 інтернет-магазинів, які зараз працюють і зокрема співпрацюють з Новою поштою. Також, відомо, що зараз в відділеннях Нової пошти зберігається понад 2 мільйони посилок, які люди не забирають. Наразі їх зберігання безкоштовне.