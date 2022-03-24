Названо готелі, в яких українці можуть жити безкоштовно у Європі

Низка європейських готелів вирішили допомогти українцям, що втекли від жахів війни. Безкоштовно поселити біженців зголосилися понад 400 філій відомих мереж, серед яких Marriott, Hilton, Radisson, IHG та ін. Як стати учасником благодійної програми та на який термін готові прихистити українців елітні європейські готелі?





Реєстрація на проживання здійснюється через спеціальну платформу Hospitality Helps. Більшість готелів, до яких можуть поселити біженців, знаходяться на території Європи. Загалом же безкоштовне поселення за цією благодійною програмою українцям пропонують у 42 країнах світу.

Максимальний строк безкоштовного проживання для біженців складає 5 днів. За цей час люди можуть прийти до тями, відпочити та вирішити, що робитимуть далі.

Благодійний проект #HospitalityHelps розпочинався як приватна ініціатива кількох активістів, що забажали підтримати українців у скрутний час війни. Однак лише за кілька тижнів він перетворився у глобальну платформу, що вже допомогла близько 30 тисячам українців знайти тимчасовий прихисток.

Цікаво, що серед засновників проекту є кілька українських волонтерів, що наразі проживають у Австрії. Одна з них – Софія Відманн – родом з Києва. Жінка зізналася, що з перших днів війни, коли на її рідне місто почали падати ворожі снаряди, відчула жагучу потребу хоча б чимось допомогти своїм співвітчизникам. Тож разом із своїм чоловіком Майклом Відманном, що є учасником групи гостинності PKF, та ще кількома спілками гостинності, в тому числі The Bench та HotelSwaps, вона заснувала платформу пошуку житла для українських біженців.

Наразі система працює в безперебійному режимі та практично цілодобово приймає заявки від громадян України, що потребують допомоги із розміщенням. Тож українці, що виїхали до Європи у пошуках захисту, завдяки програмі #HospitalityHelps можуть відчути себе тут як удома.

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