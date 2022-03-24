В Україні хочуть змінити суму, вище якої гроші в банку можуть зникнути

В Україні незабаром зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів. Створений за ініціативою президента законопроект №5542-1, у якому йдеться про підвищення суми гарантування до 100%, незабаром буде розглянутий парламентарями у другому читанні. І оскільки документ рекомендує до прийняття комітет Верховної Ради з фінансових питань, нововведення з великою ймовірністю схвалить і решта депутатів.





Новий закон перш за все дозволить клієнтам українських банків, що закриваються, не втратити ані гривні зі своїх заощаджень. Раніше максимальна сума гарантування вкладу становила 200 тис грн, а якщо громадянин мав на депозиті більше грошей, вони просто зникали. Однак згідно із запропонованими президентом нововведеннями під час війни українці зможуть повернути всі свої гроші, якщо їхній банк раптом збанкрутує. Сума компенсації не матиме жодних обмежень, навіть якщо на рахунку в громадянина виявиться мільйон.

Однак це не єдина зміна у правилах роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яку запланував Кабмін. Одразу ж після завершення війни, максимальну суму компенсації збільшать удвічі в порівнянні із довоєнним періодом. Вона становитиме вже не 200 тис грн, а всі 400 тис грн.

Остаточною ж ціллю уряду на цей рік є підвищення суми гарантування вкладів до 600 тис грн, яке вже призначили на 1 січня 2023-го року.

Зазначимо, що підвищення суми гарантування вкладів українців саме зараз – дуже своєчасне рішення. На сьогоднішній день в Україні в процесі ліквідації знаходяться аж чотири банки, в тому числі російські «Промінвестбанк» та «МР Банк». А оскільки в країні ще й триває війна, люди відчайдушно потребують коштів і більше ніж будь-коли зацікавлені у поверненні повної суми своїх вкладів. Тож ініціатива президента Володимира Зеленського стала справжнім ковтком надії для українських громадян.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿