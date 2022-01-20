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Дорогі покупки та похід до лікаря: що прогнозує китайський гороскоп на четвер, 20 січня
До чого рекомендує готуватися китайська система «Восьми ієрогліфів долі» у четвер, 20 січня?
Ура! Зрештою, у карті тижня сприятливі енергії. Четвер обіцяє бути дуже вдалим днем.
Має сенс запланувати саме на четвер дуже важливі справи – від дорогих покупок до початку ремонту та підписання важливих контрактів. Лише до суду цього дня ходити не варто – можете програти.
У четвер також добре розпочинати курс лікування, є велика ймовірність, що процес піде швидко та ефективно.