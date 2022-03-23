Сколько стоят базовые продукты в популярных польских супермаркетах

Украину уже покинуло более 3 миллионов человек. Больше всего беженцев осело в соседней Польше. И хотя власти данного государства уже сообщили о перенасыщении украинцами и отсутствии бесплатных приютов, последние продолжают держать туда маршрут. Людям следует быть готовыми, что бесплатного жилья действительно не будет. А также нужно позаботиться о собственном питании. Рассказываем, сколько стоят базовые продукты в соседнем государстве, чтобы украинцы, которые планируют жить там за свой счет, имели приблизительное представление, сколько это им будет стоить.





Цены взяты из самых популярных торговых сетей Biedronka, Zabka и Lidl

Мы выбрали те продукты, которые большинство украинцев едят каждый день. Это хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, молочная продукция и мясо. Для удобства цены указываем сразу в гривнах.

Хлеб. Батон стоит около 18 грн, а хлеб около 25. Крупы: гречка – 85 грн, рис – 25 грн, вермишель – 28 грн, овсянка – 25 грн. Мясо: куриное филе – 105 грн/кг, говядина – 62 грн, фарш куриный – 50 грн. Овощи и фрукты: картофель – 10 грн/кг, капуста – 25 грн/кг, помидоры – 35 грн/кг, морковь – 35 грн/кг, лук – 10 грн/кг. Молочная продукция: молоко – 20 грн, сыр твердый – 130 грн, масло – 35 грн, творог – 23 грн. Другие товары: яйца – 35 грн/10 шт, масло – 35 грн, сахар – 20 грн/кг, мука – 17 грн/кг, кофе – 50 грн, чай – 20 грн.

Как видим, большинство базовых продуктов стоит на порядок дешевле, чем в Украине. Польша недавно отменила НДС, поэтому цены у них существенно снизились. Конечно же речь идет о минимальных и средних ценах в каждой из категорий. И тот же кофе, например, есть и по 100-200 и более гривен. Но в целом украинцы должны быть приятно удивлены польскими ценниками.

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