Некоторых украинцев хотят заставить платить дополнительный налог

С тех пор, как в Украине идет война, в Кабмине, ежедневно принимаются десятки новых решений и законопроектов. Правительство должно быть гибким, как никогда, чтобы удержать на плаву экономику и контролировать остальные сферы жизни. И вот в Украине начата работа над новым законопроектом. Этот проект должен обязать украинские компании, продолжающие сотрудничать с Россией, платить дополнительные налоги. Такие себе бизнес-репарации, идею которых украинское Правительство позаимствовало в Польше. Об этом в своем телеграмм канале сообщил депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк.





“Уже готовим закон о дополнительном налоге в Украине для компаний, продолжающих работать с Россией. Польская идея о «бизнес-репарации» должна заработать и у нас!

Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране», – написал Ярослав.

Сообщение вызвало бурю эмоций у простых граждан

Несмотря на то, что идея вроде бы и неплохая, многих возмутил сам факт того, что кто-то из украинцев может продолжать сотрудничество с оккупантами. Мол, как можно продавать товары или услуги россиянам, в то время, когда Путин убивает наших людей и уничтожает целые города. Тем более что большинство мировых брендов и компаний уже покинули страну-агрессора. Многие пользователи написали, что это вероятно фейк, ведь подобное возможное сотрудничество просто абсурдно. Остальные предложили ввести полное эмбарго и строгий визовый режим с Россией и Беларусью. Верна ли эта информация, и точно ли она касается именно украинских компаний, а не иностранных, узнаем уже скоро.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿