Деяких українців хочуть змусити платити додатковий податок

Відколи в Україні триває війна в Кабміні щодня приймаються десятки нових рішень та законопроєктів. Уряд має бути гнучким, як ніколи, щоб втримати на плаву економіку, і контролювати решту сфер життя. І ось в Україні розпочато роботу над новим законопроєктом. Цей проєкт має зобов’язати українські компанії, які продовжують співпрацювати з Росією, сплачувати додаткові податки. Такі собі бізнес-репарації, ідея яку український Уряд запозичив в Польщі. Про це у своєму телеграм каналі повідомив депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.





“Вже готуємо закон про додатковий податок в Україні для компаній, які продовжують працювати з Росією. Польська ідея про «бізнес-репарацію» має запрацювати і в нас!

Якщо є гроші та бажання спонсорувати військову сферу агресора, отже, мають знайтись і гроші відновлювати все зруйноване ним в іншій країні.”, – написав Ярослав.

Повідомлення викликало бурю емоцій у простих громадян

Попри те, що ідея начебто й непогана, та багатьох обурив сам факт того, що хтось з українців може продовжувати співпрацю з окупантами. Мовляв, як можна продавати товари або послуги росіянам, в той час коли Путін вбиває наших людей та нищить цілі міста. Тим паче, що більшість світових брендів та компаній вже покинули країну-агресора. Багато користувачів написали, що це ймовірно фейк, адже подібна можлива співпраця є просто абсурдною. Інші запропонували ввести повне ембарго та суворий візовий режим з Росією і Білоруссю. Чи правдивою є ця інформація, та чи точно вона стосується саме українських компаній, а не іноземних, дізнаємось вже скоро.

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