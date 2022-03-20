Астрологи рассказали, какие знаки китайского гороскопа очень склонны к агрессии и насилию

На характер человека влияет множество факторов. Это воспитание, атмосфера в семье, пример окружающих, а еще знак Зодиака, под которым человек родился. Имеет большое значение и знак по китайскому календарю. В частности, астрологи уверяют, что четыре знака по китайскому гороскопу – это еще те агрессоры. Им лучше не попадать под горячую руку, а она у них горячая очень часто.





Бык

Все кто родился в год Быка, по характеру чем-то похожи на одноименное животное. Такие же упрямые, вспыльчивые и будут рваться в бой до последнего. Быка очень легко разозлить, “красной тряпкой” для него может стать даже кривой взгляд. Что можно посоветовать живущим с Быком? Не поддерживайте скандал, лучше на время исчезните из его поля зрения, чтобы Бык остыл.

Тигр

Тигры имеют два характера. Они горды, сильны, самоуверенны и вместе с тем очень добры и веселы. Но как только вы перейдете Тигру дорогу, то увидите, как быстро он заводится, и превращается в агрессивного зверя. Драться возможно и не будет, но отрицательной энергетикой точно задавит.

Дракон

Это волевые, сильные и независимые люди, которые не могут быть на других ролях. Только первый план, только в центре внимания, только они и никто больше. Если кто-нибудь будет посягать на личное пространство Дракона, последний его сразу испепелит. Методы, по которым Дракон устраняет противника, могут быть очень жестокими.

Собака

Это тоже люди, в которых объединяются две личности. С одной стороны, добрые, верные, дружелюбные и не агрессивные. Но это только до того момента, пока их не предадут или сильно не обидят. От добродушия не останется и следа, а противник будет разорван на мелкие куски.

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