Скільки коштує оренда житла в Польщі для біженців з України і в які регіони краще прямувати

Польща від початку війни прийняла найбільшу кількість біженців з України. Це вже майже 2 мільйони, а можливо й більше, адже щодня ця цифра стрімко росте. Уряд Польщі вже повідомив, що безкоштовне житло закінчилося. Тобто мова й про всі прихистки, де поселяли навіть до 1000 людей одночасно. Тепер, всім хто хоче вирушати в Польщу, варто розраховувати на себе. Шукати квартиру самостійно, та оплачувати її за тим прайсом, який виставив орендодавець. А це вже зовсім інша історія. То, які ціни зараз в Польщі? Розповідаємо.





О ренда дуже зросла, а вільного житла обмаль

Звісно, навіть в такій ситуації польські орендодавці йдуть на зустріч українцям і роблять знижки. Але навіть відносно дешеве житло швидко закінчилося і залишилися лише апартаменти в центрі міста, які апріорі не можуть коштувати дешево, навіть зі знижкою.

Ситуація в містах наступна:

Варшава. Серед тих варіантів, які залишилися в столиці, однокімнатні квартири по 2000-2500 злотих на місяць. Це майже 15 000 грн. Познань. Ситуація не краща. Житла небагато, а те що залишилося дотягує до 2000 злотик нза місяць. Бидгощ. В менших містах, можна знайти дешевші варіанти. Справжньою удачею буде знайти квартиру за 8000-10000 гривень. В Бидгощі такі ще є. Краків. Це місто вже переповнене вщент. Є лише апартаменти в центральному районі, і коштують вони близько 25000-30000 гривень на місяць. Холм. Туди курсують евакуаційні поїзди, і українцям варто там робити зупинку. Знайти квартиру можна за 7000-10000 гривень на місяць, а якщо пощастить, то й дешевше.

Переселенці чомусь оминають містечка, про які ніколи не чули і хочуть у столицю, або щось не менш відоме. Це помилка. Мегаполіси переповнені, тож там ви не знайдете не лише житло, а й роботу. Також, Уряд рекомендує розвантажувати східну частину Польщі, і прямувати на Захід, чи Північ.

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