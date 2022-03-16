IT-фахівців не мобілізувати: у Мінцифри пояснили ініціативу Федорова

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому Михайло Федоров проти мобілізації айтішників.





Як стало відомо, лист Федорова має суто рекомендаційний характер. Він стверджує, що в умовах війни з РФ IT-фахівці потрібні на інформаційному та кібер фронтах. Також вони продовжують працювати та поповнювати бюджет України.

Цей факт варто враховувати під час мобілізації.

Позиція Міністерства цифрової трансформації у тому, що айтішники не вважаються пріоритетною категорією під час мобілізації.

У листі від 10.03.2022 № 1/06-1-1830 Мінцифри йдеться про те, що на тлі запровадження військового стану, затвердженого від 24.02.2022 року “Про запровадження військового стану в Україні” та про оголошення та проведення загальної мобілізації у всіх областях , факт необхідності ведення боротьби з агресором на інформаційному полі для протидії не менш важливий, ніж на фронті.

Враховуючи, що айтішники володіють специфічними навичками та знаннями, вони найбільш потрібні на інформаційному полі для протидії дезінформації з боку окупантів.

З боку політичного керівництва є заклики на здійснення всіх дій, націлених на боротьбу з військовою агресією окупантів та на збереження підприємств, які можуть працювати у поточних умовах. Враховуючи обставини, що склалися, Мінцифри рекомендує відмовитися від мобілізації військовослужбовців і резервістів, серед фахівців у сфері IT-індустрії та тих, що забезпечують стабільне поповнення бюджету країни.

Міністерство цифрової трансформації радить організувати інструмент верифікації приналежності особи до категорії айтішників для зниження ризиків ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

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