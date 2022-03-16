IT-специалистов не мобилизовать: в Минцифры объяснили инициативу Федорова

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему Михаил Федоров против мобилизации айтишников.





Как стало известно, письмо Федорова носит сугубо рекомендательный характер. Он утверждает, что в условиях войны с РФ IT-специалисты нужны на информационном и кибер фронтах. Также они продолжают работать и пополнять бюджет Украины. Этот факт стоит учитывать при мобилизации.

Позиция Министерства цифровой трансформации в том, что айтишники не считаются приоритетной категорией при мобилизации.

В письме от 10.03.2022 № 1/06-1-1830 Минцифры говорится о том, что на фоне введения военного положения, утвержденного от 24.02.2022 года “О введении военного положения в Украине” и об оглашении и проведении общей мобилизации во всех областях, факт необходимости ведения борьбы с агрессором на информационном поле для противодействия не менее важен, чем на фронте.

Учитывая, что айтишники владеют специфическими навыками и знаниями, они более востребованы на информационном поле для противодействия дезинформации со стороны оккупантов.

Со стороны политического руководства есть призывы на совершение всех действий, нацеленных на борьбу с военной агрессией оккупантов и на сохранение предприятий, которые могут работать в текущих условиях. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Минцифры рекомендует отказаться от мобилизации военнослужащих и резервистов, среди специалистов в сфере IT-индустрии и предоставляют отрасль экономики, которая обеспечивает стабильное пополнение бюджета страны.

Министерство цифровой трансформации советует организовать инструмент верификации принадлежности лица к категории айтишников для снижения рисков уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿