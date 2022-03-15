Окупанти використовують українців для коригування вогню: як не стати спільником

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони розповів українцям про новий вид загрози. Українців закликають не втрачати пильності та не ставати співучасниками окупантів.





У Telegram каналі Центру протидії дезінформації при РНБО повідомляється, що боти або живі акаунти масово відправляють повідомлення в чатах, щоб дізнатися про ситуацію на об’єктах, які бомбардувалися. Завдання “розвідників” дізнатися про поточну ситуацію та отримати достатньо даних, щоб коригувати вогонь.

Наголошується, що такі підставні користувачі пишуть у чатах українських міст, які кілька хвилин тому обстрілювалися. Такі акаунти можна виявити, по тому як вони розсилають повідомлення з ідентичним змістом.

Українців закликають не повідомляти про точне влучення, не викладати оперативне відео чи фото. Ваше ексклюзивне відео з місця події може поставити під загрозу життя тисяч людей. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і тих, хто має по кілька тисяч, а то і мільйонів передплатників.

У будь-якому разі влада України наполегливо просить українців не викладати відео та фото з місця подій, а також залишати повідомлення про те, що був приліт ракет. Ви можете знімати відео, але лише для себе. Не треба публікувати таку інформацію в соціальних мережах, хоча б до того, як офіційна влада зробить заяву. Після чого ви можете робити публікацію, але на відео не повинно бути розпізнавальних знаків, щоб ворог не міг впізнати локацію для подальшого коригування вогню.

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