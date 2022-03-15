Оккупанты используют украинцев для корректировки огня: как не стать сообщником 

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны рассказал украинцам о новом виде угрозы. Украинцев призывают не терять бдительность и не становится соучастником оккупантов.





В Telegram канале Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщается, что боты или живые аккаунты массово отправляют сообщения в чатах, чтобы узнать о ситуации на объектах, которые поддавались бомбардировке. Задача “разведчиков” узнать текущую ситуацию и получить достаточно данных, чтобы скорректировать огонь.

Отмечается, что такие подставные пользователи пишут в чатах украинских городов, которые несколько минут назад обстреливались. Такие аккаунты можно обнаружить по тому, как они рассылают сообщения с идентичным содержанием.

Украинцев призывают не сообщать о точном попадании, не выкладывать оперативное видео или фото. Ваш эксклюзивное видео с места события может поставить под угрозу жизнь тысяч людей. Особенно эта информация касается лидеров мнений и тех, у кого по несколько тысяч, а то миллионов подписчиков.

В любом случае власти Украины настоятельно просят украинцев не выкладывать видео и фото с места событий, а также оставлять сообщения о том, что был прилет ракет. Вы можете снимать видео, но только для себя. Не надо публиковать такую информацию в социальных сетях, хотя бы до того, как официальные власти сделают заявление. После чего вы можете делать публикацию, но на видео не должно быть опознавательных знаков, чтобы враг не мог опознать локацию для дальнейшей корректировки огня.

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