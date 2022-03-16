Хироманты рассказали, как по ладони определить, есть ли проблемы с печенью

Хиромантия очень увлекательная наука. На человеческих ладонях хироманты читают судьбы людей, могут примерно спрогнозировать продолжительность жизни человека, количество детей, которое у него родится. Также, по ладони можно узнать немало информации о нашем здоровье. В частности, один из известных хиромантов Иван Громов рассказал, что каждый может самостоятельно определить, есть ли у него проблемы с печенью. Для этого достаточно лишь тщательно посмотреть на свою ладонь, правую или левую, разницы нет.





Если линия присутствует, то проблемы с печенью точно есть

По словам хироманта, только наличие этой линии свидетельствует о том, что с печенью далеко не все в порядке.



Тщательно рассмотрите центр своего запястья. Эта линия, если она есть, продвигается из центра ладони к самому запястью и может его пересекать. Ее наличие в первую очередь сигнализирует о том, что есть проблемы с железой внутренней секреции. Как минимум, нужно обратиться к врачу, чтобы опровергнуть вероятное наличие гепатита.

Что нужно знать о болезнях печени?

Болезни печени коварны тем, что симптоматика появляется уже на поздних стадиях и обычно это пожелтение кожи или сильная боль в области печени. Среди других симптомов, которые могут проявиться на ранних стадиях, врачи выделяют:

слабость и хроническая усталость;

изменение цвета мочи;

тошнота, проблемы с кожей (появляются сыпь);

боль и тяжесть в области правого подреберья;

потеря или снижение аппетита, потеря веса.

горечь и неприятный вкус во рту.

Все эти симптомы должны вас насторажывать. Обязательно проверьте печень, записавшись на профессиональное обследование и сдав необходимые анализы. На начальных стадиях большинство недугов лечатся довольно легко.

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