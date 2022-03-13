Украинцам объяснили, как пользоваться услугами разных мобильных операторов без замены SIM-карты

Пока в Украине идет война ничего не стабильно. В любую минуту может исчезнуть телевидение, Интернет или даже мобильная связь. Оборванная связь с родными посеивает большую панику, а невозможность вовремя обратиться за помощью может стоить кому-то жизни. Чтобы избежать подобных рисков, мобильные операторы объединились, и теперь дают украинцам возможность оперативно переключаться на другого оператора, если собственный перестал работать.





Чтобы подключиться к другому оператору, достаточно установить на телефоне соответствующие настройки

Если вы, например, пользуетесь услугами компании Водафон и ваш телефон внезапно перестал ловить сеть, вы можете подключиться к другому оператору: Киевстар или Lifeсell. Для этого не нужно менять сим-карту. Достаточно зайти в настройки и выполнить несколько простых шагов:

Сначала отключите автоматический выбор сети. Если у вас Андроид, соответствующие настройки вы найдете в: “Настройка-Мобильная сеть-Оператор”. Если у вас iOS: “Параметры-Сетевые данные-Выбор сети”. Просмотрите, какая сеть сейчас доступна и нажмите на нее. Если не удалось, выйдите и повторите все еще, но нажав другую сеть. Или повторно ту, что нажимали в предыдущий раз. Попытайтесь позвонить или отправить сообщение, чтобы убедиться, что у вас все получилось.

Самая большая проблема с мобильной сетью наблюдается даже не в тех регионах, где ведутся ожесточенные бои, а там, где есть частично оккупированные Россией территории. Оккупанты “глушат связь” и специально портят мобильные башни, а доступа к ним у украинцев нет. На остальной территории Украины любые неполадки и поломки соответствующие службы пытаются оперативно устранять.

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