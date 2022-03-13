Кабмин принял важное решение по поводу зарплат бюджетников

Пока в Украине война большинство учреждений, компаний и предприятий остаются замороженными. На днях только в западных областях Правительство разрешило частично возобновлять работу. Мол там относительно безопасно и спокойно, а экономику нужно поддерживать. В первые дни войны большинство частных компаний пообещали сохранить зарплаты работников, что касается бюджетников, то вопрос оставался открытым. И вот Кабмин принял решение, в котором говорится, как и в каком размере будут получать выплату работники государственных учреждений, особенно те, которые сейчас не могут работать из-за угрозы собственной жизни.





Людям будут выплачивать минимум 2/3 от зарплаты, но руководители могут решить по-другому

В решении говорится, что даже те бюджетники, которые сейчас не работают, имеют право минимум на 2/3 от своего оклада. Однако отдельные учреждения и руководители могут решить платить больше, если такая возможность есть. Меньшую сумму платить никто не имеет права. Также, все украинцы, проживающие в регионах, где продолжаются боевые действия, имеют право получить единовременную помощь в размере 6500 грн. Это касается предпринимателей и лиц, которые потеряли официальную работу. Сгенерировать помощь можно в приложении “Дия”. Процедура получения этих средств напоминает “ководную тысячу”. Сейчас люди начали оформлять заявки, а вот когда поступят деньги, пока неизвестно.

Ранее Кабмин сообщил об отсутствии штрафов и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг

В этом месяце украинцы могут не выплачивать коммуналку, если у них нет такой возможности. Услуги отключать не будут и никаких штрафов никто не будет начислять. Правда, платежки не аннулируются, они просто перенесутся на следующий месяц.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿