Кабмін прийняв важливе рішення щодо зарплат бюджетників

Поки в Україні війна більшість установ, компаній та підприємств залишаються замороженими. На днях, лише в західних областях Уряд дозволив частково відновлювати роботу. Мовляв там відносно безпечно та спокійно, а економіку потрібно підтримувати. В перші дні війни, більшість приватних компаній пообіцяли зберегти зарплати працівників, що стосується бюджетників, то питання залишалося відкритим. І от Кабмін прийняв рішення, в якому йдеться про те, як та у якому розмірі отримуватимуть виплату працівники державних установ, а особливо ті, які зараз не можуть працювати через загрозу власному життю.





Людям виплачуватимуть мінімум 2/3 від зарплати, але керівники можуть вирішити інакше

В рішенні йдеться про те, що навіть ті бюджетники, які зараз не працюють, мають право мінімум на 2/3 від свого окладу. Проте окремі установи та керівники, можуть вирішити платити й більше, якщо така можливість є. Меншу суму платити ніхто немає права. Також, всі українці, які проживають у регіонах де тривають бойові дії, мають право отримати одноразову допомогу у розмірі 6500 грн. Це стосується підприємців, та осіб, які втратили офіційну роботу. Згенерувати допомогу можна у додатку “Дія”. Процедура отримання цих коштів нагадує “ковідну тисячу”. Наразі люди почали оформлювати заявки, а от коли поступлять гроші, поки невідомо.

Раніше Кабмін повідомив про відсутність штрафів та пені за несвоєчасну сплату комунальних послуг

Цього місяця українці можуть не виплачувати комуналку, якщо в них немає такої можливості. Послуги відключати не будуть, і жодних штрафів ніхто не нараховуватиме. Щоправда платіжки не анулюються, вони просто перенесуться на наступний місяць.

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