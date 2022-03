Обстрел Яворивского полигона вызвал бурю эмоций среди мировых СМИ: НАТО должно действовать

Недавно россияне цинично разбомбили воинскую часть во Львовской области. В постройки было выпущено по разным данным от восьми до тридцати ракет. Как следствие, десятки погибших и раненых, а еще новый всплеск паники теперь уже среди европейцев. Мировые средства массовой информации не верят, что это было обычное запланированное россиянами уничтожение очередного стратегического объекта. Это, по мнению мира, кровавое предупреждение для НАТО, что если Россия победит Украину, то в дальнейшем спрогнозировать развитие событий будет нереально и Польша с большой вероятностью станет следующей жертвой кровавого диктатора.





Десятки мировых таблоидов не обошли бомбардировку полигона во Львовской области

Данная военная часть находится всего в 20 километрах от границы с Польшей. Камеры видеонаблюдения, расположенные на территории Польши, смогли зафиксировать взрывы. Путин приблизился беспрецедентно близко к Европе. Первые обложки этой ситуации посвятили такие газеты, как: The New York Times, The Sun, Daily Mail, Daily Star, Daily Express, The Times, The Telegrap и многие другие.



Все они, как один пишут, что агрессии Путина не имеет предела, что НАТО должно немедленно закрыть небо над Украиной, ведь эта война уже давно касается не только украинцев, но и всего мира. Международные журналисты единодушны в своих мыслях и призывают свою власть принимать жесткие и немедленные решения.

В Ирпене убили американского журналиста

Еще одной кричащей, всколыхнувшей Штаты, ситуацией стало убийство американского журналиста в Ирпене. Оккупанты цинично расстреляли автомобиль, в котором ехали два представителя прессы из США и украинский водитель. Одному из журналистов пуля попала в голову и он скончался на месте. Другой журналист и водитель с травмами доставлены в больницу Киева.

