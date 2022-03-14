Українцям пояснили, як користуватися послугами різних мобільних операторів без заміни SIM-картки

Поки в Україні триває війна нічого не стабільно. В будь-яку хвилину може зникнути телебачення, Інтернет або навіть мобільний зв’язок. Обірваний зв’язок з рідними посіює велику паніку, а неможливість вчасно звернутися за допомогою може коштувати комусь життя. Щоб уникнути подібних ризиків мобільні оператори об’єдналися, і тепер дають українцям можливість оперативно переключатися на іншого оператора, якщо власний перестав працювати.





Щоб підключитися до іншого оператора достатньо встановити на телефоні відповідні налаштування

Якщо ви, наприклад, користуєтеся послугами компанії Водафон, і ваш телефон раптово перестав ловити мережу, ви можете підключитися до іншого оператора: Київстар або Lifeсell. Для цього не потрібно змінювати сім-картку. Достатньо лише зайти в налаштування та виконати кілька простих кроків:

Спочатку відключіть автоматичний вибір мережі. Якщо у вас Андроїд, відповідні налаштування ви знайдете у: “Налаштування-Мобільна мережа-Оператор”. Якщо у вас і OS : “ Параметри-Мережеві дані-Вибір мережі”. Перегляньте, яка мережа зараз є для вас доступною та натисніть на неї. Якщо не вдалося, вийдіть і повторіть все ще раз, але натиснувши вже іншу мережу. Або ж повторно ту, що натискали попередній раз. Спробуйте зателефонувати або відправити повідомлення, щоб переконатися, що у вас все вийшло.

Найбільша проблема з мобільною мережею спостерігається навіть не в тих регіонах, де ведуться запеклі бої, а там, де є частково окуповані Росією території. Окупанти “глушать зв’язок” та спеціально псують мобільні вежі, а доступу до них українці не мають. На решті території України, будь-які неполадки і поломки відповідні служби намагаються оперативно усувати.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿