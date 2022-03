Обстріл Яворівського полігону викликав бурю емоцій серед світових ЗМІ: НАТО повинно діяти

Нещодавно росіяни цинічно розбомбили військову частину у Львівській області. В споруди було випущено за різними даними від восьми до тридцяти ракет. Як наслідок десятки загиблих та поранених, а ще новий сплеск паніки тепер вже серед європейців. Світові засоби масової інформації не вірять, що це було звичайне заплановане росіянами, знищення чергового стратегічного об’єкту. Це на думку світу, криваве попередження для НАТО, що якщо Росія переможе Україну, то надалі спрогнозувати розвиток подій буде нереально і Польща з великою вірогідністю стане наступною жертвою кривавого диктатора.





Десятки світових таблоїдів не оминули бомбардування п олігону в Львівській області

Дана військова частина знаходиться лише за 20 кілометрів від кордону з Польщею. Камери відеоспостереження, розташовані на території Польщі змогли зафіксувати вибухи. Путін наблизився безпрецедентно близько до Європи. Перші обкладинки цій ситуації присв’ятили такі газети, як: The New York Times, The Sun, Daily Mail, Daily Star, Daily Express, The Times, The Telegrap та багато інших.

Всі вони, як один пишуть, що агресії Путіна немає меж, що НАТО має негайно закрити небо над Україною, адже ця війна вже давно стосується не лише українців, а й всього світу. Міжнародні журналісти одностайні в своїх думках, і закликають свою владу приймати жорсткі і негайні рішення.

В Ірпені вбили американського журналіста

Ще однією кричущою ситуацію, яка сколихнула Штати, стало вбивство американського журналіста в Ірпені. Окупанти цинічно розстріляли автомобіль в якому їхало двоє представників преси з США та український водій. Одному з журналістів куля влучила в голову і він помер на місці. Інший журналіст і водій з травмами були доставлені в лікарню Києва.

