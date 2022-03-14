Предадут без раздумий: ТОП-3 знака зодиака, которым нельзя верить

Астрологи рассказали, кто из знаком зодиака склонен к предательству и кому сложно сохранить верность в отношениях.





Даже самые крепкие отношения могут разрушится из-за предательства одного из партнеров. Человек может искренне любить своего партнера, но все равно изменять. Астрологи назвали три знаки зодиака, которые склонны к предательству и объяснили, почему они могут изменять и предавать.

Телец

Представители знака стараются гнать от себя мысли о возможной измене. Но они часто их настигают и берут верх. Тельцы стараются контролировать себя. Но часто соблазн настолько большой, что даже при наличии любимого партнера они изменяют.

Тельцы могут обещать себе не вступать в новые связи и не искать приключения. Но они все равно рано или поздно вступят в новые отношения, не закончив старые.

Лев

Львы очень страстные и тщательно выбирают партнера. Представители знака согласятся на отношения с теми, кого хорошо знают. Обычно Львы завязывают отношения с друзьями детства или однокурсниками.

Но даже такая привередливость не защитит от измены. Львы будут скрывать свои романы на стороне, ведь им дорога их репутация. Но представители знака в настоящем восторге от того, что их предательство может быть раскрыто.

Скорпион

Представители знака склонны к искушениям. Они часто думают о других партнерах. Им нравятся партнеры по работе, друзья и даже друзья их второй половинки. Но Скорпионы не слишком решительные.

Они могут подолгу думать о желанном объекте, но так и не решатся на свидание. Но если Скорпион все же решится на измену, то чувство адреналина вынудит представителей знака постоянно изменять своему постоянному партнеру.

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