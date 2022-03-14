З полиць магазинів зникли важливі продукти: що в вже не можна купити

Воєнні дії на території України спричинили значні проблеми із транспортною логістикою. Великі торгові мережі прикладаюсь неабияких зусиль, аби у кожному магазині були всі необхідні товари. Та у регіонах, де безперестанку точаться бої, люди часом не можуть придбати навіть хліба.





Страждають від нестачі продуктів й мешканці центральних регіонів країни, а особливо південні та східні області. Постачальникам доводиться постійно складати нові маршрути для своїх водіїв, а українцям доводиться по кілька днів спостерігати пусті полиці в магазинах. Зокрема мешканці Черкащини, Миколаївщини й кількох інших областей розповідають про дефіцит молочки, яєць, а також свіжого м’яса.

Торгові мережі намагаються забезпечити роботу якнайбільшої кількості своїх магазинів. Однак це їм не завжди вдається. У найбільш небезпечних містах, наприклад у Чернігові, Сумах, Херсоні, Маріуполі й частково у Києві, чимало супермаркетів просто закрилися.

Як повідомили представники Fozzy Group, до якої належать супермаркети «Сільпо» та «Фора», між цими містами зараз просто немає нормального транспортного сполучення. Та й змушувати персонал магазинів працювати під обстрілами вони не можуть. Такої ж думки притримуються й власники «Метро» та АТБ.

Що буде далі?

Наразі великі торгові мережі за сприяння місцевих органів влади шукають можливостей все ж таки доставити необхідні продукти до найнебезпечніших регіонів країни. Розглядають навіть варіант підвозу продуктів до околиць міста, звідки вантаж будуть забирати місцеві волонтери та представники ТРО.

Що ж стосується центральних та південних областей, де люди також скаржаться на порожні полиці супермаркетів, питання вирішуватимуть за рахунок налагодження логістики. Ритейлери вже зараз докладають усіх зусиль аби розробити нові безпечні маршрути транспортування товару в обхід регіонів, де ведуться обстріли. Також постачальники планують перерозподілити товари між складами таким чином, щоб кожен регіон вчасно отримував усі види продукції та не відчував дефіциту певних груп товарів.

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