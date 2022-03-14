Зрадять без роздумів: ТОП-3 знаки зодіаку, яким не можна вірити

Астрологи розповіли, хто зі знаків зодіаку схильний до зради та кому складно зберегти вірність у стосунках.





Навіть найміцніші відносини можуть зруйнуватися через зраду одного з партнерів. Людина може щиро любити свого партнера, але все одно зрадити. Астрологи назвали три знаки зодіаку, які схильні до зради та пояснили, чому вони можуть зраджувати.

Телець

Представники знаку намагаються гнати від себе думки про можливу зраду. Але вони часто їх наздоганяють і беруть гору. Тельці намагаються контролювати себе. Але часто спокуса настільки велика, що навіть за наявності улюбленого партнера вони будуть шукати любовні пригоди.

Тельці можуть обіцяти собі не вступати у нові зв’язки та не шукати пригод. Але вони все одно рано чи пізно знайдуть нові відносин, не закінчивши старі.

Лев

Леви дуже пристрасні та ретельно обирають партнера. Представники знаку погодяться на стосунки з тими, кого добре знають. Зазвичай Леви зав’язують романтичні відносини з друзями дитинства чи однокурсниками.

Але навіть така вибагливість не захистить від зради. Леви приховуватимуть свої романи на стороні, адже їм дорога їхня репутація. Але представники знака у справжньому захваті від того, що їхня зрада може бути розкрита.

Скорпіон

Представники знаку схильні до спокус. Вони часто думають про інших партнерів. Їм подобаються партнери по роботі, друзі та навіть друзі їхньої другої половинки. Але Скорпіони не надто рішучі.

Вони можуть довго думати про бажаний об’єкт, але так і не наважаться на побачення. Але якщо Скорпіон все ж таки зважиться на зраду, то почуття адреналіну змусить представників знака постійно зраджувати свого постійного партнера.

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