Психологи рассказали, как не поддаваться зомбированию в условиях информационных атак

Человеком очень легко манипулировать, если в его поведении сойдутся несколько качеств характера. В этом уверены психологи.





Люди действуют автоматически, поэтому часто кажется. что поведение запрограммированное. Но как заподозрить в собеседнике или разглядеть в поведении склонность к зомбированию. Разбираемся вместе с нейропсихологом.

Зомбированные люди обычно с огромным трудом принимают решение самостоятельно. Они нуждаются в чужом мнении и поддержке других людей. Именно они больше всего поддаются манипуляциям.

Нейропсихологи утверждают, что такие люди сильно зависимы от чужого мнения. Им проще поверить и принять чужую точку зрения, чем спорить с кем-то и тратить время на формирование собственной позиции.

Также к манипуляциям склонны те, кто не желает разбираться в себе и предпочитает скинуть вину на других. Такие люди не могут разбираться со своими чувствами сами. Этим могут воспользоваться другие люди, которые охотно начнут свои манипуляции.

Психологи утверждают, что источник бед таких людей — нездоровые отношения в семье. Но они этого не понимают.

У зомби нерегулярный градус эмоций. Они испытывают все и сразу. Этим и пользуются манипуляторы. Они играют на чувствах и запугивают жертву еще сильнее. Это отключает часть мозга, которая отвечает за логическое мышление.

Как отмечают психологи, умение видеть ситуацию с разных сторон и искать подтверждение всем фактам — это и есть логика.

Если в человеке сходятся разные факторы, особенно избыточная эмоциональность и отсутствие логического мышления, он превращается в легкую жертву для манипуляторов.

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