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Мошенники решили нажиться на родителях военнослужащих: зафиксированы циничные аферы

14.03.2022
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Шахрай

Даже в такое страшное время, когда люди гибнут, остаются без жилья и средств для выживания, некоторые пробуют на этом нажиться. Аферисты активировались в Мелитополе, и давят на и так уязвимых женщин, чьи мужчины и сыновья сейчас защищают нашу страну от оккупанта. Цинизму таких преступников нет предела, но, к счастью, все эти попытки провернуть ужасную аферу были обнаружены вовремя, поэтому теперь люди имеют возможность не попасть на крючок этих негодяев.


Женщинам звонят по телефону от имени их сыновей и мужчин

В Мелитополе сразу нескольким женщинам звонили по телефону неизвестные мужчины и представлялись либо их сыновьями, либо мужчинами, либо знакомыми последних. Мол ваш сын ранен во время боевых действий, и сейчас нуждается в средствах на лечение. К счастью, люди сейчас очень подозрительно относятся ко всему. В сети гуляет много фейков, поэтому и такие звонки сразу вызывали сомнения. На данный момент телефонные номера, с которых преступники звонили, уже переданы в полицию. Надеемся, их владельцев быстро найдут. А всех женщин, чьи мужчины сейчас на линиях фронта предупреждают, что у военных самостоятельно нет возможности выйти на связь. А тем более с подобной просьбой. Более того, всех раненых сейчас госпитали лечат собственными силами, а медикаменты ищут волонтеры.

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Такая афера может касаться не только военных

Сейчас в стране непрерывный поток переселенцев. Люди уезжают на Запад или в Европу. К сожалению, не обходится и без аварийных ситуаций. Людей призывают с опаской воспринимать информацию о том, что родственники попали в беду и просят денег. Прежде чем помогать финансово, убедитесь, что говорите действительно с близкими, а не с мошенниками.

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14.03.2022
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