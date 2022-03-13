Шахраї вирішили нажитися на батьках військовослужбовців: зафіксовано цинічні афери

Навіть в такий страшний час, коли люди гинуть, залишаються без житла та засобів для виживання, дехто пробує на цьому нажитися. Аферисти активувалися у Мелітополі, та давлять на і так вразливих жінок, чиї чоловіки та сини зараз захищають нашу країну від окупанта. Цинізму таких злочинців немає меж, але на щастя, всі ці спроби провернути жахливу аферу були виявлені вчасно, тож тепер люди мають можливість не потрапити на гачок цих негідників.





Жінкам телефонують від імені їхніх синів та чоловіків

В Мелітополі одразу кільком жінкам телефонували невідомі чоловіки та представлялися або їхніми синами, або чоловіками, або знайомими останніх. Мовляв ваш син поранений під час бойових дій, і зараз потребує коштів на лікування. На щастя, люди зараз дуже підозріло ставляться до всього. В мережі гуляє багато фейків, тому й такі дзвінки одразу ж викликали сумніви. Наразі телефонні номери, з яких злочинці телефонували, вже передано до поліції. Надіємось їх власників швидко знайдуть. А всіх жінок, чиї чоловіки зараз на лініях фронту попереджають, що військові самостійно не мають можливості вийти на зв’язок. А тим паче з подібним проханням. Ба більше, всіх поранених зараз госпіталі лікують власними силами, а медикаменти дістають волонтери.

Така афера може стосуватися не лише військових

Зараз в країні безперервний потік переселенців. Люди їдуть на Захід або в Європу. На жаль, не обходиться й без аварійних ситуацій. Людей закликають з осторогою сприймати інформацію про те, що родичі потрапили в біду і просять грошей. Перш ніж допомагати фінансово, переконайтесь, що говорите дійсно з близькими, а не з шахраями.

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