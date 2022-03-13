Відключають інтернет: Росію хочуть повністю ізолювати від світу

На днях в Росії оголосили про блокування найбільш популярних соціальних мереж, серед котрих опинився Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток та інші. Словом, тепер в росіян є лише Вконтакте. Блокування ініціював сам уряд Росії, аби громадяни не читали начебто фейкову інформацію, та наклепи на свого президента і армію. Та здається, залізна завіса опускається ще нижче. І от, в Росії скоро перестане працювати й сам Інтернет. Вірніше він буде, але ймовірно дуже повільний.





Міжнародні точки обміну застосували свої санкції щодо Росії

Лондонська точка доступу з обміну інтернет-трафіком LINX застосувала власні санкції, та відключила від мережі найбільших російських провайдерів, зокрема Мегафон та Ростелеком. Їхній трафік тепер транслюватиметься через Азію, а це означає, що росіяни матимуть дуже низьку швидкість інтернету, нерідко з перебоями. Крім цього, наразі ведеться аналіз всіх компаній, які працюють в Росії і можуть черпати трафік із-за кордону. Всіх виявлених будуть відключати. Ще раніше низку російських компаній відключили такі міжнародні провайдери, як Cogent та Lumen. Вже зовсім скоро російська мережа опиниться під повною ізоляцією.

Тим часом, російські блогери масово прощаються з Інстаграмом

З російськомовних ресурсів стало відомо, що Інстаграм в Росії заблокують опівночі 14 березня. Мовляв, всім користувачам дають час зберегти власні фото та відео. Росіяни, а особливо блогери мільйонники влаштували справжній флешмоб з передаванням фоловерам посилань на власний телеграм або сторінку в ВК. Одні ридають на камеру, що Інстаграм це більше ніж дохід, це душа і життя. Другі, під шумок обіцяють підписникам грошові призи за підписку на телеграм. Треті просто говорять, що це кінець.

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