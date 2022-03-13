Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которых больше всего преследуют неудачи

Есть люди, которых можно назвать любимцами судьбы. Им всегда и во всем везет. А есть их полные противоположности. Кто-то назовет это психосоматикой, кто-то скажет “такая судьба”. А астрологи уверены, что уровень везучести напрямую зависит от знака Зодиака, под которым человек родился. Названы пять антивезунчиков. Их неудачи преследуют наиболее часто.





Овен

Овны одни из тех, кто готов бесконечно наступать на одни и те же грабли. Овны повторяют свои ошибки еще и еще и не могут сделать правильных выводов. Им стоит немного прислушаться к мнению окружающих и попытаться извлекать уроки из прошлых факапов.

Девы

Это один из самых драматических знаков Зодиака. Они часто испытывают стресс. Они часто паникуют, и очень переживают в тех ситуациях, которые многих вообще никак не цепляют. Девы очень ответственны, поэтому редко могут доверить кому-то дела. Лучше будут делать сами, чем еще больше себя будут истощать. Они ко всему еще очень горды, и редко просят о помощи. Считают, что они выше этого.

Раки

Этих людей нельзя назвать сильными неудачниками. Им часто везет. Не везет Ракам в спонтанных авантюрах. Вот, что-что, а этого им следует избегать. Также, Ракам редко что-то легко дается или падает с неба. Им все приходится зарабатывать честно и упорно.

Стрельцы

Стрельцы очень любят провокации и экстрим и очень часто попадают из-за этого в неприятности. Немного осторожности, меньше необдуманных решений и действий и все будет хорошо. В общем, Стрельцы где-то посредине между везунчиками и неудачниками.

Рыбы

Меланхолия и апатия – это их привычное состояние. Рыбы любят депрессировать, быть задуманными, мечтательнными, озабоченными и не слишком стараться выйти из этого состояния. Они не скрывают того, что им вечно не везет.

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