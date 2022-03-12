Астрологи назвали пять мужских имен, что наиболее часто попадают в ДТП

Сегодня автомобиль – это уже не роскошь. В некоторых семьях есть сразу два автомобиля. Женщины и мужчины водят на уровне, а автошколы закрывают очередной поток всего через несколько минут после старта продаж. Такое количество автомобилей на дорогах, конечно, провоцирует и многочисленные дорожно-транспортные происшествия. И здесь интересный момент, астрологи назвали пять мужских имен, которые чаще всего попадают в беду за рулем. Им знатоки звездных наук рекомендуют садиться за руль, только в крайних случаях.





Арсений

Обладатели данного имени обычно очень медленные и редко проявляют инициативу. В стрессовых ситуациях они становятся еще медленнее. Избежать аварийной обстановки им вряд ли получится, потому они в 90% случаев становятся ее участниками.

Даниил

Эти мужчины великие мечтатели. К сожалению, мечтать они могут и за рулем. Это точно не та черта, которой может похвастаться опытный водитель. Минимальный совет, избегайте музыки за рулем, ведь она расслабляет и провоцирует “завтык”.

Ефим

Эти мужчины часто очень раздражительны, быстро выходят из себя и уже не контролируют ситуацию. За рулем это не самая лучшая черта. Именно водители с таким именем часто подрезают, постоянно куда-то спешат и нередко попадают в ДТП.

Илья

Илья тяжело ориентируется на дороге, теряется, если внезапно перед ним выскочит прохожий. Мужчины с этим именем очень часто не вовремя тормозят, глохнут посреди улицы, проскакивают на красный, потому что не успели остановиться, пропускают повороты и так далее.

Дмитрий

Слишком консервативен и правильный на дороге. Он едет так, как книжка пишет. А дорога иногда требует маневров, скорых реакций и импровизации. Проблема в том, что далеко не все водители ездят по книжным правилам, поэтому Дмитриям приходится тяжело.

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