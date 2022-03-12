Украинцев просят сообщать о передвижении оккупантов через специальный чат-бот, созданный в Минцифре

Украинцев призывают не фотографировать никакие взрывы, ракеты и военную технику, ведь часто люди путают украинские самолеты с враждебными, и забрасывают в социальные сети информацию, которую не нужно знать врагу. Чтобы упорядочить поток фото и видео от украинцев, в Минцифри создали специальный чат-бот, куда просят сбрасывать все фотографии и видеоматериалы с расположением и передвижением вражеской техники. Диверсантам в данном чат-боте не место, ведь забросить файлы можно только после авторизации с помощью “Дии”.





Чтобы поделиться фото и видео с вражеской техникой, достаточно сделать несколько простых шагов

Загрузите на смартфон приложение Телеграмм, и зайдите в этот чат-бот https://t.me/evorog_bot, который называется Враг. Щелкните “Авторизироваться” и подтвердите свою личность через приложение “Действие”. Выберите, что вы видели и о чем хотите поделиться: технику или оккупантов. Возможно, это были только самолеты, или же российские захватчики, без какой-либо техники. Прикрепите материалы, которые у вас есть: фото или видео. Укажите местонахождение врага, то есть, где именно делались кадры. Добавьте комментарий с подробным описанием того, что вы видели.

Далее данные попадают в ВСУ, где будут обрабатываться и проверяться. Таким образом, украинцы смогут помочь нашей армии выявлять врага и опережать его. Кроме этого, это хороший способ упорядочить все видео и фото, которые в Интернете уже гуляют сотнями. Не всегда они доходят до нужных органов, а так вы будете передавать информацию сразу по нужному адресу.

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