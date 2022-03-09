Наличные или карточки? Эксперты рассказали, как лучше хранить деньги тем, кто едет на запад Украины или за границу

С первых дней войны у банкоматов не утихают очереди. Люди массово снимают наличные деньги, ведь наверняка волнуются, не случится ли что-нибудь с банками и деньги и вовсе исчезнут. Но как потом оказалось, большинство уже пожалели о своих поспешных действиях. А особенно те, кто уехал за границу. Эксперты объяснили, как лучше хранить деньги. Снимать все с карточек, или оставить немного на банковских счетах? Всё зависит от региона, в котором вы решили остановиться.





Тем, кто в Украине лучше иметь наличные, заграницей — наоборот

Отметим, что в Украине валюту купить невозможно, а в Польше, Словакии и других странах Европы уже наблюдается перенасыщение украинскими гривнами. Пока поляки еще принимают их в обменниках, но вскоре это закончится. Соответственно, люди, снявшие все свои сбережения, ничего не смогут с ними сделать. За границу лучше ехать со средствами на карточках. Украинской картой можно рассчитаться, конечно с процентом за конвертацию, но можно. А вот наличные деньги просто превращаются в мусор.



Что касается тех, кто остается в Украине, то ситуация опять же зависит от региона. В тех регионах где идут бои, или же в ближних областях, лучше снять деньги с карточек. Наличные могут быть надежнее, ведь из-за перебоев электричества, не факт, что в магазинах будет работать терминал и что он вообще там будет.

Всем остальным, что живут или едут на запад Украины, нет разницы, как хранить деньги. Там без проблем можно рассчитаться наличными или картой. Но для собственного спокойствия рекомендуется разделить деньги – часть снять, а часть оставить на банковском счету. А если есть карты сразу нескольких банков, то и вовсе разделите средства поровну на каждой карте.

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