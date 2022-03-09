Интегратор CRM – современные технологии в помощь бизнесу

Процесс дистанционного обслуживания клиентов отягощается большим количеством рутинных операций. Операторам колл-центров приходится раз за разом идентифицировать клиентов, выявлять потребности, фиксировать обращения, а руководству – вручную создавать и назначать задачи. В процессе такой работы задействуется большое количество сил, времени и ресурсов, которые бизнес вынужден постоянно наращивать. Оптимизировать процессы обслуживания – основная задача, которая стоит перед руководством. В этом поможет интегратор CRM.





Что такое интегратор и каковы его основные задачи

Интеграторы – это организации, которые помогают индивидуально подобрать, настроить и внедрить подходящее IT-решение для вашего бизнеса. Необходимость в них обусловлена тем, что готовые программные продукты подходят далеко не каждому. Предприятия и организации имеют свою специфику, присущую конкретной отрасли, сфере деятельности и особенностям клиентского обслуживания. По этой причине готовые решения можно лишь отчасти считать универсальными. Их необходимо адаптировать в соответствии с актуальными условиями, поставив перед программным обеспечением конкретные цели и задачи. Для реализации проекта наиболее рационально привлечь компанию-интегратора, которая возьмет на себя обеспечение функционирования приложений в нужном режиме.

Задача интегратора CRM состоит в том, чтобы максимально точно настроить работу системы в соответствии с потребностями бизнеса. От него напрямую зависит результат внедрения программного обеспечения и степень его влияния на повышение продуктивности труда менеджеров и качества обслуживания. В своей работе интеграторы руководствуются существующим опытом внедрения CRM-систем на предприятиях выбранной отрасли, выполняют запросы маркетологов и руководства компании-заказчика.

Как выбрать интегратора CRM

Большое количество предложений относительно настройки CRM-систем заставляет с повышенным вниманием отнестись к поиску интегратора. Выбрать компанию станет легче, если:

заблаговременно четко поставить задачу по автоматизации бизнес-процессов;

анализировать предложения на предмет полноты оказываемых услуг. Часто за низкой стоимостью работ скрываются ограниченные возможности интегратора. Например, настройка только базового функционала;

рассматривать предложения компаний с достаточно большим опытом работы и наличием успешно реализованных проектов.

Правильный выбор интегратора – залог качественной профессиональной настройки программного обеспечения и его наиболее полноценного и эффективного использования.

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