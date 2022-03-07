Ідеальні коханці: астрологи назвали ТОП-6 знаків зодіаку з найвищим лібідо

Якщо пов’язати своє життя з представниками цих знаків, можна не лише урізноманітнити особисте життя, а й побудувати ідеальні стосунки.





Успішне сексуальне життя багато в чому залежить від вроджених якостей людини. Якщо говорити про пристрасть, то тільки шість знаків зодіаку здатні здивувати партнера.

Скорпіон

Незважаючи на запальність та наполегливість, представники знаку вміють притягувати до себе людей. Але будувати стабільні відносини зі Скорпіонами буде дуже не просто, а от забезпечити пристрасне особисте життя дуже легко.

Лев

Вогненна сила та сміливість Лева здатна вплинути на сексуальне життя. При цьому представник знаку займатиме домінантну позицію, а отже візьме ініціативу у відносинах у свої руки.

Рак

Представники знака дуже спокійні та стримані. Але в романтичних відносинах вони здатні виявляти ніжність та чутливість. В інтимному житті Раки повністю довіряють своєму партнеру і завжди прислухаються до його побажань.

Стрілець

Представники знаку дуже непостійні у житті. Вони то люблять, то полум’я кохання гасне. Таке саме ставлення у Стрільців до інтимних відносин. Партнерам цього знаку варто ловити момент пристрасті.

Водолій

Представники повітряної стихії віддають перевагу не фізичній пристрасті, а духовному зв’язку. Партнерам Водоліїв варто отримати емоційну насолоду від спілкування та зв’язку з коханим.

Близнюки

Представники цього знаку не люблять одноманітності. Одного разу вони палають від пристрасті, за хвилину вони перетворюються на холодних і відсторонених. Якщо вам доводиться будувати стосунки з Близнюками, пам’ятайте, що вони постійно змінюються.

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