Американский ведущий специально выучил несколько фраз на русском, чтобы обратиться к оккупантам

С тех пор как в Украине война, мировые знаменитости массово поддерживают наш народ и призывают Россию остановиться. Одной из первых была Мадонна, далее Стивен Кинг, Анджелина Джоли и другие. Некоторые просто публикуют фото с подписью, другие снимают социальные ролики или разговорные видео. В виде видеообращения поддержал украинцев и известный телеведущий американского телешоу “Разрушители мифов” Джейми Хайнеман. Мужчина в начале видео на ломаном русском обратился к оккупантам. Джейми озвучил популярную фразу: “Русский военный корабль иди на х*й”.

Данное видео мужчина опубликовал в своем Твиттере, но оно уже разлетелось по всем возможным социальным сетям и точно дошло до тех, кому адресовано. После небольшого вступления на русском, Джереми перешел на родной английский и продолжил призывать россиян покинуть территорию Украины и перестать убивать людей. В конце ролика прозвучало несколько слов и к украинскому народу. Джейми восхищается нашей армией и считает, что мы достойно боремся с оккупантом. “Украина – молодцы”, – завершил свое обращение ведущий.

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83

— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022