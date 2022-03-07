Американский ведущий специально выучил несколько фраз на русском, чтобы обратиться к оккупантам

С тех пор как в Украине война, мировые знаменитости массово поддерживают наш народ и призывают Россию остановиться. Одной из первых была Мадонна, далее Стивен Кинг, Анджелина Джоли и другие. Некоторые просто публикуют фото с подписью, другие снимают социальные ролики или разговорные видео. В виде видеообращения поддержал украинцев и известный телеведущий американского телешоу “Разрушители мифов” Джейми Хайнеман. Мужчина в начале видео на ломаном русском обратился к оккупантам. Джейми озвучил популярную фразу: “Русский военный корабль иди на х*й”.





Знаменитость специально заговорил на русском, чтобы привлечь внимание россиян

Данное видео мужчина опубликовал в своем Твиттере, но оно уже разлетелось по всем возможным социальным сетям и точно дошло до тех, кому адресовано. После небольшого вступления на русском, Джереми перешел на родной английский и продолжил призывать россиян покинуть территорию Украины и перестать убивать людей. В конце ролика прозвучало несколько слов и к украинскому народу. Джейми восхищается нашей армией и считает, что мы достойно боремся с оккупантом. “Украина – молодцы”, – завершил свое обращение ведущий.

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83 — Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022

Безумную поддержку выразила голливудская актриса Мила Кунич и ее муж Эштон Катчер

Недавно к украинскому народу обратились и эти звездные супруги. Мила родом из Черновцов, поэтому ей особенно больно за Украину. В настоящее время пара имеет цель собрать 30 миллионов долларов для помощи нашему государству. Кроме этого, Мила и Эштон уже пожертвовали 3 миллиона долларов, которые должны пойти на помощь уехавшим в ЕС украинцам. Деньги отправятся компаниям AirBnB и Flexports, предоставляющим убежища беженцам в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии и Молдове.

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