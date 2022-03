Американський ведучий спеціально вивчив кілька фраз російською, щоб звернутися до окупантів

Відколи в Україні війна, світові знаменитості масово підтримують наш народ і закликають Росію зупинитися. Однією з перших була Мадонна, далі Стівен Кінг, Анджеліна Джолі та інші. Дехто просто публікує фото з дописом, інші знімають соціальні ролики або розмовні відео. У вигляді відеозвернення підтримав українців й відомий телеведучий американського телешоу “Руйнувачі міфів” Джеймі Хайнеман. Чоловік на початку відео ламаною російською звернувся до окупантів. Джеймі озвучив популярну фразу: “Русский военный корабель иди на х*й”.

Дане відео чоловік опублікував у своєму Твіттері, але воно вже розлетілося по всіх можливих соціальних мережах і точно дійшло до тих, кому адресоване. Після невеличкого вступу російською, Джеремі перейшов на рідну англійську та продовжив закликати росіян покинути територію України, й перестати вбивати людей. Наприкінці ролику прозвучало кілька слів й до українського народу. Джеймі захоплюється нашою армією та вважає, що ми дуже достойно боремося з окупантом. “Україні — молодці», – завершив своє звернення ведучий.

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83

— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022