Астрологи назвали знаки Зодиака, которые идеально подходят друг другу

Совместимость по гороскопу – это совсем не вымысел. Если бы каждый выбирал пару, опираясь на знаки Зодиака, то расставаний было бы гораздо меньше. Астрологи кратко охарактеризовали каждый знак и рассказали, кто кому лучше всего подходит.





Овен

Овен – это стихия огня. Воспалительные и страстные. Лучше всего им подходят Близнецы и Стрельцы, у которых похожий темперамент и взгляды на жизнь. Стрельцы подходят идеально, ведь умеют прощать обиды, а Овны обижать любят, причем не всегда сознательно.

Телец

Тельцам подходят Раки и Козороги. С первыми Тельцов объединяет любовь к спокойствию и стабильности. Но есть одно “Но”. Тельцы любят и хотят роскоши, а вот Ракам достаточно простого человеческого счастья. Зато с Козорогом союз будет идеален. Здесь все взгляды и приоритеты схожи.

Близнецы

Близнецы лучше всего сходятся с Водолеями. Это воздушные знаки и у них много общего. У них много противоположных черт, но это будет только плюсом. Они будут дополнять друг друга.

Раки

Ракам хорошо подходят Скорпионы и Девы. С первыми у них обычно получается очень сильная эмоциональная связь. Со вторыми прекрасные семейные отношения: надежные и долговечные.

Лев

Львы неплохо сходятся с Весами и Водолеями. Только эти знаки способны покорить гордых и эгоистических львов. С Водолеями может возникать много споров, но они будут только подкреплять огонек в отношениях.

Дева

Девам подходят Раки – это кстати взаимно. Также неплохие отношения можно построить с Козорогами. С этими знаками Девы имеют много общего. Это любовь к порядку, перфекционизм, любовь к домашнему уюту и т.д.

Весы

Весы ладят с Львами. Эти двое всегда найдут выход из любых споров. Также, Весам подходят Тельцы, как бы это странно ни звучало. Все потому, что оба знака находятся на попечении Венеры. Поэтому их часто тянет друг к другу.

Скорпион

Идеальных партнеров нужно искать среди Дев и Раков. Крепкие, здоровые, эмоционально приподнятые отношения – это то, что вас ждет. Эти партнеры всегда поддерживают друг друга, что очень важно.

Стрелец

Для Стрельцов идеальным партнером могут стать Овны. Им никогда не будет скучно вместе. У этого союза есть все шансы на “жили они долго и счастливо и умерли в один день”. Хорошие пары выходят и с Близнецами.

Козорог

Как уже отмечалось выше, Козорогам подходят Тельцы. Они оба трудолюбивы, упорны и легки на подъем. Хороший тандем получается и с Девами. У обоих нет никаких иллюзий, все ясно и понятно, а от этого легко.

Водолей

Водолей и Весы – это не только идеальные партнеры, но и лучшие друзья. У них очень много общего, поэтому часто эти знаки испытывают взаимную тягу. Также, как человека для создания семьи, Водолеям можно рассматривать Львов. Будет тяжело, но интересно.

Рыбы

Лояльным Рыбам подходят практически все знаки, но комфортнее всего они чувствуют себя с Раками и Козорогами. Именно с этими знаками у Рыб, по статистике, получаются самые крепкие отношения.

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