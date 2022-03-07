Таролог назвала три жіночих імені, які в березні можуть сильно залізти в борги

Тарологи, нумерологи, астрологи — всі вони можуть передбачати майбутнє, або принаймні якісь зміни в певних сферах життя. На нашу долю великий вплив має не лише знак Зодіаку, а й ім’я. Зокрема, таролог попередила власниць трьох жіночих імен, що в березні їм загрожують великі фінансові труднощі. Чи можна якось їх попередити, або хоча б пом’якшити?





В зоні ризику Єлизавети, Марії та Тетяни

Єлизавета

Власниці цього імені стикнуться з великими неприємностями на роботі. Це може бути звільнення, якщо мова про найнятих осіб. Це може бути повне банкрутство, якщо мова про підприємців. Ви можете бути до цього зовсім не готові. Готуйте фінансову подушку вже, адже обставини гратимуть проти вас і навряд, чи вдасться щось змінити.

Марія

На другому місці опинилися Марії. Зі слів таролога Марії дуже неекономні. Вони звикли жити “на широку ногу” і неважливо, чи мова про жінок з великими статками, чи не дуже. Так от, зараз саме час зупинитися і не витрачати кошти. Купуйте лише саме необхідне інакше ризикуєте вже до кінця місяця опинитися в боргах. Фінансове становище можна трішки врятувати, якщо почати вже аналізувати свої доходи і видатки та дбати про накопичення.

Тетяна

Тетяни дуже азартні та дещо легко відносяться до грошей. Вони готові робити ризиковані інвестиції, капіталовкладення і потім кілька днів відчувати ейфорію від того, що от-от їхній приз не забариться. Але потім щось йде не так, інвестиція не працює і наступає розчарування. Зараз не час для необдуманих рішень та спонтанних витрат. Не ризикуйте, не витрачайте гроші на проекти в успіху яких ви не впевнені на 100%. Просто спостерігайте, як розвиватимуться події далі.

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