Назван список мировых компаний-гигантов, которые “вне политики” и пока продолжают сотрудничать с Россией

С тех пор, как Россия напала на Украину, ежедневно десятки мировых компаний прекращают сотрудничать со страной агрессора. Из России уходят бренды одежды, всевозможные производители, разработчики программного обеспечения и так далее. Но, несмотря на то, что весь мир бойкотирует оккупанта, остается несколько мировых гигантов, которые “вне политики”. Это компании с многомиллионным оборотом. В их числе Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone, Henkel, Bayer. В этот список входят и торговые сети Leroy Merlin, Auchan и Metro. Продолжают продавать свою продукцию в России бренды: Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Все они своими действиями откровенно поддерживают действия агрессора, ведь платят налоги, чем финансируют войну.





Ситуация меняется каждый день, поэтому не исключение, что эти компании уйдут из России

5 марта уже была информация, что Coca-Cola и Danone все-таки уйдут из России. Информация меняется каждый час, поэтому мы мониторим ее и будем оперативно обновлять.

По состоянию на 5 марта из России ушли практически все мировые бренды одежды. Среди них: Dior, Gucci, Loewe, Givenchy, Celine, Fendi, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Hennessy, Dom Pérignon, Moet & Chandon, Hublot, Loro Piana, Kenzo, Guerlain, Make Up for ever и многие другие. Масс-маркет тоже не отстает, поэтому россияне уже стоят в очередях в такие магазины, как Zara и Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Uterqüe, Oysho. Они объявили о выходе с российского рынка 5 марта. Перечень компаний действительно очень велик и ежедневно обновляется. Среди последних: Adobe (Photoshop, InDesign, Lightroom и другие продукты), Apple и так далее.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter