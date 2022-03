Названо список світових компаній-гігантів, які “поза політикою” і поки продовжують співпрацювати з Росією

Відколи Росія напала на Україну, щодня десятки світових компаній припиняють співпрацювати з країною агресора. З Росії йдуть бренди одягу, різноманітні виробники, розробники програмного забезпечення і так далі. Та попри те, що весь світ бойкотує окупанта, залишається кілька світових гігантів, які “поза політикою”. Це компанії з багатомільйонним оборотом. Серед них Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone, Henkel, Bayer. До цього списку входять й торгові мережі Leroy Merlin, Auchan і Metro. Продовжують продавати свою продукцію в Росії бренди: Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Всі вони своїми діяти відверто підтримують дії агресора, адже сплачують податки, чим фінансують війну.





Ситуація міняється щодня, тому не виключення, що й ці компанії підуть з Росії

5 березня вже була інформація, що Coca-Cola і Danone таки підуть з Росії. Інформація міняється щогодини, тому ми моніторимо її та будемо оперативно оновлювати.

Станом на 6 березня, з Росії пішли практично всі світові бренди одягу. Серед них: Dior, Gucci, Loewe, Givenchy, Celine, Fendi, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Hennessy, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hublot, Loro Piana, Kenzo, Guerlain, Make Up for ever і багато інших. Мас-маркет теж не пасе задніх, тому росіяни вже стоять в черзі до таких магазинів, як Zara и Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Uterqüe, Oysho. Вони оголосили про вихід з російського ринку 5 березня. Перелік компаній насправді дуже великий і щодня оновлюється. Серед останніх: Adobe (Photoshop, InDesign, Lightroom та інші продукти), Apple і так далі.

