ТОП-4 способа снизить уровень стресса в условиях войны

Психологи рекомендуют во всем искать позитив, ведь стресс — одна из причин развития болезней. Конечно, это крайне сложно в сложившихся обстоятельствах. Мы собрали 4 способы борьбы со стрессом в условиях войны, надеемся, что они вам помогут.





Спорт

Конечно, сидя в бомбоубежище спорт — это последнее о чем хочется думать. В ограниченном пространстве можно поприседать или поотжиматься от пола. Это поможет высвободить агрессивную энергию, которая наполняет наши тела и души. Усталость от физической нагрузки поможет расслабиться, хотя бы немного.

Важно, чтобы напряглось все тело, чтобы кровь быстрее шла по венам. Избавьтесь от негатива и вам обязательно немного полегчает.

Питание

На фоне стресса часто пропадает аппетит. Если есть возможность, старайтесь нормально питаться. Постоянные сигналы воздушной тревоги выбивают нас из колеи, но не забывайте о себе. Вы нужны Украине здоровыми и сильными.

Инфополе

Уже больше недели все мы круглосуточно мониторим новости. Если есть возможность, старайтесь хоть немного отвлекаться от смартфона или телевизора. Старайтесь немного разгрузить голову, это пойдет вам на пользу.

Работа

Тем, кто остался на относительно мирной территории, не стоит отказываться от работы. Выходите на работу, если вы временно не работаете, отправляйтесь волонтерить. Украине нужна помощь, вместе мы сила.

Конечно, все это крайне сложно в сложившихся условиях, но мы должны быть сильными. Мы обязательно победим навалу путинских орков и отстроим нашу Украину. Вместе мы сильные и нам нельзя сдаваться или отчаиваться. Совместными усилиями мы возродим сильную и независимую страну. И пусть мы уже заплатили страшную цену, мы пойдем до конца, до победы.

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