Кому насколько везет в любви? Астрологи кратко охарактеризовали каждый знак

Любовь, счастливая семейная жизнь, дети — это то, без чего не видят своего будущего большинство людей, если не все. Человеку нужен человек, и с этим тяжело спорить. Но что делать, если в любви откровенно не везет?





Астрологи говорят, что этот факт сильно зависит от знака Зодиака, под которым родился человек. А еще от черт характера, которыми этот знак его наделил. Зная свои слабые стороны, ситуацию на любовном фронте можно поправить.

Скорпион

Им везет меньше всех. Нет, у них нет проблем с партнерами, но надолго ни один не задерживается. К сожалению, причина у вас, а если вернее, то в вашем характере. Вы слишком сильно давите на партнера. А еще, быстро можете остыть к своей половинке, отправляясь на поиски другой.

Близнецы

Близнецам не очень везет в отношениях, потому что они их немного избегают. Они боятся ответственности и семейного быта. Они скорее выберут карьеру. Подумайте, сколько следует придерживаться такой тактики.

Водолей

Водолеи не умеют выбирать себе партнеров. Почему-то вам всегда нравятся “не те”. Попробуйте немного отпустить ситуацию, не хватайтесь за всех подряд, чтобы лишь не быть одинокими, и тогда все, что нужно придет.

Лев

У Львов всегда много поклонников, поэтому они очень разборчивы. И именно поэтому, они часто выбирают не тех, с кем могут быть счастливы.

Рак

Раков нельзя назвать любовными неудачниками. Их проблема лишь в том, что они постоянно и до последнего сомневаются, что партнер, который рядом, действительно тот самый. Они зациклены найти идеального, а так, к сожалению, практически не бывает.

Козорог

Проблема Козорога в том, что они хотят очень правильно подходить к выбору партнера. Оценивать его плюсы и минусы и на основе данного анализа решать, быть ли вместе. Важнее слушать собственное сердце.

Рыбы

Рыбы очень доверчивы и поэтому им часто попадаются еще те негодяи. Но в целом, Рыбам таки удастся построить хорошие отношения. За это они могут быть благодарны исключительно себе и своему лояльному характеру.

Овен

Овны считаются везунчиками. Им всегда удается добиться того человека, который нравится. Если же отношения себя исчерпывают, то Овны легко их отпускают. Словом, жаловаться им не на что.

Дева

Девам везет, ведь часто они купаются во внимании противоположного пола. Они редко бывают одинокими, и в принципе в основном выбирают достойных кандидатов.

Телец

Тельцы могут сильно поблагодарить свою интуицию, коммуникабельность и умение заинтересовать партнера. Тельцы часто строят очень крепкие и хорошие отношения, поэтому астрологи не считают их любовными неудачниками. Очень даже наоборот. Все свои союзы Тельцы спустя некоторое время вспоминают с улыбкой.

Стрелец

Стрельцам везет в любви. Они очень влюбчивы, и способны поменять партнера к лучшему. Кстати, они очень классно умеют отсеивать недостойных, поэтому практически всегда их союзы крепки и часто завершаются счастливым браком.

Весы

Астрологи отдают им первое место среди самых удачливых в любви. В них всегда влюбляются самые достойные. Весы имеют легкий характер, и часто видят в людях все наилучшее. Их партнерам с ними повезло.

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