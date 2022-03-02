Страшные люди: названы знаки Зодиака, для которых не существует ничего святого

Астрология – очень интересная наука. Она способна объяснить многие вещи, в том числе и поведение отдельных людей. Все мы очень разные, но иногда замечаем, что с кем-то похожи характерами и потом оказывается, что мы рождены под одним знаком Зодиака.





Характер человека действительно во многом зависит от того, под каким знаком он родился. К примеру, Тельцы отличаются упрямством, Рыбы – мечтательностью, Девы – самоуверенностью, а Львы – царскими замашками. Звезды наделяют нас как положительными чертами характера, так и отрицательными. Но некоторым отрицательным досталось, ну очень много.

Астрологи назвали трех знаков, отличающихся незаурядной подлостью. Эти люди, в сложных для них ситуациях, могут делать ужасающие вещи, поэтому с ними следует быть на страже.

Скорпион

Первое место занимают Скорпионы. Этот знак вобрал в себя все дурное, что только можно. Они легко манипулируют людьми, склонны к агрессии и жестокости, часто среди них есть те же абюзеры. В них живет много демонов, которые лучше не будить.

Овен

Овны на самом деле не слишком злые люди, но они очень безудержны и импульсивны. В семейной жизни они могут стать настоящими тиранами, ведь из-за своей импульсивности будут постоянно устраивать ссоры на ровном месте. Не исключение и физическое насилие. Овны не умеют идти на компромиссы или мирно разрешать конфликт, поэтому с ними лучше не начинать серьезные ссоры.

Стрелец

Стрельцы точно не агрессивны, но они очень коварны. Они любят секс, развлечения, легкую и беззаботную жизнь и постоянно будут ее искать. Именно поэтому Стрельцы не являются надежными партнерами. Это знак, живущий для собственного удовольствия, а о желаниях окружающих они подумают в последнюю очередь.

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