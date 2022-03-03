Жизнь во время войны: о каких мерах безопасности следует помнить в первую очередь?

24 февраля день, который украинцы будут долго вспоминать с ненавистью и болью. Именно тогда на рассвете Россия напала на Украину, и с тех пор идет изнурительная полномасштабная война. Разрушаются города, гибнут люди, миллионы украинцев уже не один день ночуют в подвалах. Это катастрофа, полностью разделившая жизнь страны на до и после.





Сейчас перед обычными украинцами находящимися дома, одна задача — беречь себя, поддерживать армию и оставаться в живых. Заботиться о собственной безопасности должны не только жители “горячих точек”, но и живущие в относительно мирных городах на Западе.

Есть много рекомендаций, но все просят соблюдать несколько самых существенных.

Рекомендации, которые помогут сохранить жизнь

Наверное, каждый уже по крайней мере раз слышал об этих оговорках, если же нет, то обязательно читайте:



Выключать свет после 21:00. Сейчас все города выключают уличное освещение, свет в домах и на вывесках, чтобы враг не мог ориентироваться в пространстве и не целился по местам, где точно находится большое скопление людей. Это касается и небольших сел, которые, возможно, считают, что они сейчас в безопасности. Не поднимать с земли непонятные вещи. Сейчас диверсанты есть в каждом городе и даже там, где казалось бы совсем тихо. Их цель посеять панику, расшатать население изнутри и навести шум. Диверсанты бросают на улицах детские игрушки, предметы похожие на зажигалки и прочее. Внутри есть взрывчатка. Не ходить по улицам наедине. Если вам нужно в магазин, не идите наедине. Передвигайтесь только по группам. Не садитесь в эвакуационные автобусы, пока не убедитесь, что это не ловушка русских окупантов. Таких ситуаций было много. Враг хочет использовать мирное население, как живой щит. Следуйте комендантскому часу. Все, кто замечен на улицах города во время комендантского часа, могут пострадать от терробороны, которая автоматически будет считать таких лиц потенциальными диверсантами.



Ну и конечно же не игнорируйте звуки сирены, извещающей о воздушной тревоге. Держимся!

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿